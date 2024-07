Masz samsunga? Sprawdź, bo możliwe, że wkrótce czeka cię wymiana

Samsung ogłosił ostateczną aktualizację systemu dla 12 urządzeń. Na liście są bardzo popularne modele smartfonów, których cykl życia tym sposobem zakończy się.

W 2024 roku wiele smartfonów Galaxy otrzyma swoją ostatnią dużą aktualizację z Androidem 15 i nakładką systemową One UI 7. To koniec wsparcia dla 12 smartfonów producenta, gdy chodzi i o nowe wersje mobilnego systemu, wciąż mogą one jednak otrzymać jakieś pojedyncze aktualizacje bezpieczeństwa.

Poniższe smartfony Galaxy otrzymają jako ostatnią aktualizację do One UI 7:

- Galaxy S21

- Galaxy S21+

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy Note 20

- Galaxy Note 20 Ultra

- Galaxy S20

- Galaxy S20+

- Galaxy S20 Ultra

- Galaxy S20 FE

- Galaxy Z Fold 2

- Galaxy Z Flip 5G

- Galaxy A72

Urządzenia wydane po tych modelach, takie jak seria Galaxy S22, mają otrzymywać przez cztery lata główne aktualizacje i przez pięć lat aktualizacje bezpieczeństwa. To relatywnie długie wsparcie jak na standardy Androida, gdzie wciąż spotkać można telefony, które otrzymują jedną czy góra dwie aktualizacje systemu operacyjnego przez cały cykl życia produktu.

Miłym wyjątkiem od tej reguły są smartfony Google Pixel, które zagościły wreszcie oficjalnie w Polsce. W ich przypadku aktualizacje systemu dostarczane są przez aż 7 lat od premiery telefonu.

