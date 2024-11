Huawei idzie za ciosem. Będzie seria Pura 80

Huawei Pura 70 doczeka się następcy. W przyszłym roku możemy się spodziewać debiutu serii Pura 80. Huawei zachowa fotograficzny charakter tych smartfonów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei Pura 70 to jeden z najlepiej ocenianych telefonów mijającego roku. Średniopółkowce Huaweia były szczególnie skupione na aspekcie fotograficznym. Seria Pura naprawdę robi świetne zdjęcia i poświeciliśmy temu zagadnieniu kilka artykułów. Telefony te z powodzeniem potrafią walczyć z flagowcami jeśli chodzi jakość zdjęć.

Huawei Pura 80 już w maju 2025

Nic zatem dziwnego, że Huawei planuje nową odsłonę lubianej serii urządzeń. Już w maju 2025 pojawią się telefony z serii Huawei Pura 80. Nie jest w tym nic zaskakującego. Poprzednicy pojawili się 17 kwietnia, a sprzedaż rozpoczęła się 6 maja. Nowa Pura ma mieć ulepszony peryskopowy aparat, a Huawei szczególnie chce się skupić na fotografowaniu dalekich obiektów.

Nie wiadomo jeszcze jakie dokładnie telefony będą stanowiły część rodziny Pura 80. Znając Huaweia można spodziewać się wersji zwykłej, Pro czy Ultra. Większą zagadką jest system operacyjny. Huawei ostatnio bardzo mocno prze do całkowitego zerwania z Androidem. Tym jest też HarmonyOS Next, który jest już pełnoprawnym osobnym systemem operacyjnym. Na pewno to na nim będą działały chińskie modele. Nie wiemy jednak co z wersją globalną. Niewykluczone, że tu zostanie obecna wersja HarmonyOS. Na to pytanie odpowie nam jednak premiera Huaweia Mate 70, do której debiutu dojdzie jeszcze w tym miesiącu.

Zobacz: Huawei Mate 70 może trochę rozczarować. Nie będzie procesora 5 nm

Zobacz: Jest nowy król fotografii mobilnej. To Huawei Pura 70 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: huaweicentral, wł