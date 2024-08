Klamka zapadła. Google podnosi ceny

Firma Google wkrótce zaprezentuje smartfony z serii Pixel 9. W tym roku mają to być aż cztery urządzenia, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL oraz składany Pixel 9 Pro Fold. Wiemy, jakich cen należy się spodziewać.

W nadchodzących dniach Google zaprezentuje nowe smartfony z serii Pixel 9 podczas wydarzenia Made by Google. W tym roku firma przygotowała niespodziankę, prezentując aż cztery modele – Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL oraz składany Pixel 9 Pro Fold. To znacząca zmiana w strategii giganta z Mountain View, który dotychczas wprowadzał na rynek tylko dwa modele w drugiej połowie roku.

Większa liczba modeli oznacza więcej opcji dla konsumentów, ale także większe zróżnicowanie cenowe, które może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego urządzenia dla siebie. Z licznych przecieków wynika, że ceny modeli z serii Pixel 9 będą wyższe niż w ubiegłym roku, z wyjątkiem składanego Pixela 9 Pro Fold, którego cena ma być podobna, jak w przypadku modelu Google Pixel Fold.

Na europejskim rynku ceny podstawowego modelu Pixel 9 mają wynosić około 899 euro (3882 zł). Pixel 8 miał cenę 799 euro (3450 zł). Przecieki dotyczące modeli Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL wskazują na ceny wynoszące odpowiednio 999,99 dolarów (3955 zł) i 1199,99 dolarów (4746 zł). To oznacza, że nowy Pixel 9 Pro będzie miał tę samą cenę, co zeszłoroczny Pixel 8 Pro, jednak w tym roku ten model będzie miał te same rozmiary co bazowy Pixel 9. Natomiast Pixel 9 Pro XL, będący faktycznym następcą Pixel 8 Pro, ma być dostępny w cenie wyższej o 200 dolarów (prawie 800 zł).

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że według przecieków (grafika powyżej) ceny wersji z 256 GB i 512 GB pamięci w modelu Pixel 9 Pro mają być takie same. Może to sugerować, że informacje te są niekompletne lub że mogą być związane z ofertą przedsprzedażową, w której Google może zaoferować klientom darmowy upgrade pamięci (jak robił to kilkukrotnie Samsung). Ma być też prezent w postaci rocznej subskrypcji Gemini Advanced.

Premiera smartfonów z serii Google Pixel 9 ma się odbyć 13 sierpnia 2024 roku.

Źródło zdjęć: Google, Reddit

Źródło tekstu: BGR