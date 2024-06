Apple chce zastąpić iPhone'a czymś nowym. Nie uwierzysz czym

Apple rozpoczęło prace nad nowym urządzeniem, które docelowo może zastąpić telefony z serii iPhone.

W 2012 roku Google zaprezentował nowe urządzenie mobilne. Mowa o Google Glass, czyli inteligentnych okularach, które przez cały czas możemy nosić na nosie i docelowo mogą zastąpić nam smartfona. Te co prawda nie okazały się wielkim sukcesem, głównie z powodu wysokiej ceny aż 1500 dolarów, ale sam pomysł wydawał się ciekawy. Teraz sięga po niego Apple.

Apple pracuje nad nowym sprzętem

Mark Gurman z Bloomberga przekonuje, że w Apple zaczęły się już prace nad inteligentnymi okularami. No może nie tyle zaczęły, ile zostały zrestartowane, bowiem pomysł już wcześniej był rozważany w Cupertino. Teraz inżynierowie mają zająć się nim na poważnie i przygotować gotowy produkt, który docelowo miałby trafić do sprzedaży i stać się alternatywą dla iPhone'ów.

W tym celu pracownicy Apple mogą wykorzystać doświadczenie, które zebrali przy okazji prac nad goglami Vision Pro. Kilka ich funkcji z pewnością dałoby się wykorzystać w okularach, np. możliwość otwierania aplikacji poprzez patrzenie na konkretną ikonę.

Jednak okulary iGlass czy też Apple Glass to odległa wizja. W Cupertino podobno dyskutowano o możliwości zaprezentowania ich światu już w 2027 roku, ale niewiele osób wierzy, aby był to realny termin. Prace nad tego typu urządzeniem zajmą kilka lat i zapewne pochłoną kilkaset milionów dolarów. Jednak Apple jest jedną z tych firm, które na to stać. Otwartym pozostaje pytanie, czy przełoży się to na powstanie gotowego produktu.

Wielu ekspertów uważa, że przyszedł już czas na szukanie alternatywy dla smartfonów. Jedną z nich mogą być właśnie inteligentne okulary. Problematyczne pozostają kwestie natury moralnej, jak np. możliwość robienia zdjęć z ukrycia, o czym mocno dyskutowano już przy premierze Google Glass w 2012 roku.

Źródło zdjęć: DenPhotos, NP27 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena, Bloomberg