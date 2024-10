8BitDo z kontrolerem premium dla Androida. Joye z efektem Halla obecne

8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller — szanowany przez graczy producent kontrolerów do gier zainteresował się telefonami z Androidem. Teraz możesz grać jak profesjonalista lub po prostu wygodniej.

8BitDo dołącza do grona producentów kontrolerów-nakładek na smartfony

8BitDo to marka, której zdecydowanie nie trzeba przedstawiać żadnemu szanującemu się graczowi. To jeden z liderów alternatywnych kontrolerów do gier na właściwie wszystkie dostępne platformy i zarazem jedna z pierwszych firm, która postawiła w swoim sprzęcie na pozbawione tzw. driftowania drążki z efektem Halla.

Właśnie ruszyła przedsprzedaż na Ultimate Mobile Gaming Controller, rozwiązanie dla smartfonów z Androidem, które mają długość od 10 do 17 cm. W przeciwieństwie do popularnego Backbone One, 8BitDo łączy się przez Bluetooth, co oznacza, że posiada własną baterię. Godną odnotowania ciekawostką jest zastosowanie metalowych joysticków z efektem Halla, odpornych na nawet bardzo nerwowych graczy.

Czerokierunkowy d-pad i bumpery mają przyjemny klik, a jednocześnie działają bardzo płynnie. Z tyłu kontrolera znajdują się dodatkowe dwa, programowalne przyciski. Domyślny układ odpowiada temu w konsolach Xbox, co może uczynić kontroler idealnym na potrzeby grania w gry strumieniowane przez Game Pass.

Masa kontrolera to 236 gramów, a zintegrowany akumulator 350 mAh zapewnia 15 godzin ciągłej rozgrywki i ładuje się w 1,5 godziny. Kontroler jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem 8BitDo Ultimate, oferującym głęboką personalizację, remapowanie przycisków czy sterowanie czułością analogów i trigerów.

Wysyłka sprzętu rusza 29 listopada, a kontroler dostępny jest w 2 wariantach kolorystycznych — czarnym i białym. Cena to 49,99 dolara, a wysyłka do Polski ze sklepu na platformie Amazon kosztuje dodatkowe 13,45 dolara, co przy dzisiejszym kursie daje 255 zł.

Zobacz: Razer zamieni Twojego smartfona w konsolę do gier

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 8BitDo

Źródło tekstu: 8BitDo, oprac. wł