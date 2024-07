Szkodliwy numer +63 985 521 5712. Lepiej go zapamiętaj

Cyberprzestępcy wydają się być coraz bardziej kreatywni. Wszystko po to, aby wyłudzić nasze dane osobowe oraz finansowe. Po raz kolejny biorą na celownik Polaków. Tym razem podszywają się pod oficjalną stronę rządową gov.pl.

Aktualizacja danych? Nie dajcie się nabrać

Oszuści wysyłają wiadomości informujące o natychmiastowej konieczności zaktualizowania danych osobowych. Pod groźbą kary i za drobną opłatą manipulacyjną w wysokości 2 złotych. W tym przypadku nie mamy do czynienia z klasycznym SMS-em, ale czatem RCS.

Nie jest to klasyczny SMS, a czat RCS, czyli rozszerzony standard komunikacji mobilnej pozwalający na wysyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych z dodatkowymi funkcjami.

– wyjaśnia Karolina Kowalska z CyberRescue.

Poderzanym linkom mówimy "nie"

Wiadomość zawiera link, który na pierwszy rzut oka prowadzi do oficjalnej strony rządowej. W rzeczywistości zostajemy przekierowani na fałszywą witrynę, zaprojektowaną tak, aby do złudzenia przypominała tę oryginalną. Na takiej podrobionej stronie znajdziemy formularz, który służy do wyłudzenia naszych danych osobowych oraz informacji na temat karty płatniczej. Podanie tych danych spowoduje, że możemy popaść w nie lada tarapaty. Oszuści są w stanie ogołocić nasze konto z oszczędności albo nawet zaciągnąć pożyczkę na nasze dane osobowe.

Ostrożności nigdy za wiele

Uczulamy zatem, aby zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego typu wiadomości. Jakiekolwiek SMS-y z prośbą o aktualizację danych powinny wzbudzić naszą podejrzliwość. Absolutnie nie klikajmy w żadne linki zawarte w wiadomości, ani też nie wpisujmy danych na stronach, które wydają nam się podejrzane. Dobrym sposobem może być także zablokowanie nadawcy takiego SMS-a, aby nie mógł spamować nas kolejnymi wiadomościami tego typu.

Co zrobić, jeśli klikniemy w wiadomość?

Jeśli jednak zdarzy nam się kliknąć w taką wiadomość, to na wszelki wypadek wyzerujmy limity transakcyjne i zastrzeżmy kartę płatniczą. Można także zastrzec swój PESEL oraz dowód osobisty, aby uniemożliwić oszustom dalsze działania. Oczywiście, dobrze jest skontaktować się z bankiem, a w szczególnych przypadkach także z policją.

