Miało być przedstawienie, a jest wielki dramat. W tle Rosja i oszuści

Tego jeszcze nie było. Oszuści wyłudzający pieniądze wzięli sobie nowy cel. Tym razem podszyli się za… Teatr Ludowy. Klienci, którzy nacieli się na fałszywą “promocję” mogą już nie odzyskać swoich pieniędzy.

Poczta Polska, przesyłki kurierskie – te motywy oszustów znamy od dawna, choć wciąż są tacy, którzy potrafią się na nie nabrać. Winne temu są między innymi coraz bardziej wyrafinowane metody takich działań. Ale oszuści szukają też innych znanych nam marek, które mogą posłużyć do wyłudzeń i kradzieży. Tym razem padło nietypowo na Teatr Ludowy – donosi firma CyberRescue. Najprawdopodobniej chodzi tu o krakowską instytucję, której główna scena znajduje się w dzielnicy Nowa Huta.

"Proszę ponowić przelew"

Tym razem wykorzystano fałszywą platformę sprzedażową, która miała oferować bilety do tej instytucji w atrakcyjnych cenach. Sama strona okazała się jednak nieprawdziwa i została zarejestrowana zaledwie dwa tygodnie wcześniej na terenie Rosji. Dzięki odpowiednim sztuczkom udało się jednak oszukać klientów, którzy podawali tam swoje dane kontaktowe i opłacali bilety za pośrednictwem karty płatniczej lub przelewu BLIK.

Firma CyberRescue podaje przykład mężczyzny, któremu cyberprzestępcy wmówili, że przelew się nie udał i konieczne jest jego ponowienie. Ofiara miała po kolejnej próbie zorientować się, że coś jest nie tak, ale rzekomy “konsultant” uspokajał, że wszystko zostanie zwrócone. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Ale jak wskazuje firma utrata pieniędzy to nie wszystko co może czekać osoby, które skorzystały z fałszywej oferty. Podanie danych karty płatniczej może przełożyć się również na wykorzystanie tych danych do innych płatności. Do tego nasz e-mail i numer telefonu także mogą trafić w ręce oszustów, którzy mogą próbować składać nam tą drogą kolejne fałszywe oferty. Dlatego jak zwykle w takich przypadkach, apelujemy o Waszą czujność i brak nadmiernej pewności siebie – przekonanie o doskonałej umiejętności rozpoznania oszustów zgubiło już wielu.

