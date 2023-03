Wpadka Google. Dane użytkowników zagrożone

Niecodzienny błąd odnaleziony został w oprogramowaniu smartfonów Google Pixel. Pozwala na odzyskanie danych wyciętych ze zrzutów ekranu.

Robiąc na smartfonie zrzut ekranu, możemy nie chcieć pokazywać wszystkiego. Wtedy sensownym rozwiązaniem wydaje się funkcja przycinania. Ale to może być pułapka.

Smartfony z serii Google Pixel, od najnowszego Pixel 7 Pro aż po Pixel 3, mają dość nietypową podatność, w wyniku której odcięte fragmenty plików graficznych można odzyskać – alarmuje badacz bezpieczeństwa Simon Aarons.

Sprawa jest tak naprawdę wybitnie prozaiczna. Kiedy użytkownik zapisuje edytowany obrazek, oprogramowanie nie usuwa pliku źródłowego, lecz jedynie go nadpisuje. W ten sposób komplet danych pozostaje w pamięci.

Na tym etapie nie jest to jeszcze nic szczególnego, gdyż konkurencyjne urządzenia działają na podobnej zasadzie, by umożliwić przywrócenie oryginału, ale Google zapomina o najważniejszym – zabezpieczeniu kopii. W rezultacie, udostępniając plik w sieci, wysłane zostaje również to, co w teorii zostało usunięte.

Aby udowodnić swą tezę, specjalista przygotował aplikację internetową o wdzięcznej nazwie Acropalypse, pozwalającą właśnie na odtwarzanie pociętych grafik z Pikseli.

Jak dodaje, sam zeksrobał setki publicznie dostępnych zrzutów ekranu na Discordzie. Znalazł na przykład potwierdzenie zakupu w niesprecyzowanym e-sklepie, na którym, po wykorzystaniu luki, doszukał się danych osobowych nabywcy.

Podatność śledzona jest jako CVE-2023-21036, a Google jako główny zainteresowany został już ponoć o wszystkim powiadomiony. Aarons nie klasyfikuje luki jako bardzo niebezpieczna, ale podkreśla, aby ślepo edytorowi nie ufać.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock

Źródło tekstu: Ghacks, oprac. własne