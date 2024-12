Wyczekiwane zmiany dla bezpieczeństwa dzieci w sieci. Kto je odczuje?

Nielegalne treści online co i rusz są przedmiotem walki z różnych stron. Tym razem do walki wchodzą nowe zasady bezpieczeństwa, które od 16 marca mogą wpłynąć na to co oglądamy w sieci. Ale zmiany będą dotyczyć głównie osób z jednego obszaru.

16 marca 2025 – to ostateczny termin do którego platformy internetowe będą mogły oceniać czy ich usługi narażają użytkowników na nielegalne materiały. Po tym czasie grozić im będą kary finansowe. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii, bo to tam zacznie wtedy obowiązywać nowa ustawa o bezpieczeństwie online. Ale zmiany mogą też wpłynąć na korzystanie z sieci nawet jeśli nie mieszkamy w tym kraju.

Dla dobra dzieci

Dzisiaj na stronach Biura Komunikacji (Office of Communications – Ofcom), czyli brytyjskiego organu kontrolującego i nadzorującego rynek mediów i telekomunikacji na Wyspach opublikowano ostateczne kodeksy postępowania wskazujące jak firmy powinny radzić sobie z nielegalnymi treściami online. Teraz platformy mediów społecznościowych mają trzy miesiące na przeprowadzenie ocen ryzyka identyfikujących potencjalne szkody w ich usługach lub mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 10% ich globalnego obrotu – informuje BBC.

Na co platformy muszą zwrócić szczególną uwagę według opublikowanych kodeksów? Firmy te muszą określić czy, gdzie oraz jak takie nielegalne materiały mogą pojawić się na prowadzonych przez nich usługach, a także jak chcą powstrzymać ich dotarcie do użytkowników. Wśród treści objętych tymi przepisami są między innymi te przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, kontrolowanie lub przymusowe zachowanie, skrajną przemoc seksualną oraz promowanie lub ułatwianie samobójstwa i samookaleczenia.

Co konkretnie może się zmienić?

Brzmi dość ogólnie? Cóż, tego samego zdania są krytycy nowej ustawy, która swoją drogą ma już całkiem długą historię. Sam dokument zaczął być wprowadzany już ponad rok temu, po długoletnich sporach polityków na temat dokładnego brzmienia przepisów. Z kolei zdaniem samego Biura Komunikacji wprowadzone zasady cechują się konkretem. Platformy mediów społecznościowych mają przestać sugerować ludziom zaprzyjaźnianie się z kontami dzieci. Zmiany jednak mają skutki globalne. Dla przykładu, już wprowadzone zmiany sprawiają, że na Facebooku, Instagramie i Snapchacie nie znajdziemy w wyszukiwarce użytkowników w wieku poniżej 18 lat. Nie otrzymają oni też wiadomości od kont, których nie obserwują.

Co jednak ważne, kodeksy opublikowane przez Biuro Komunikacji nie są jeszcze pewne w 100%. Najpierw muszą jeszcze zostać przegłosowane przez brytyjski parlament. Ofcom wychodzi jednak z założenia, że to tylko formalność i lepiej poinformować platformy o nowych wytycznych z większym wyprzedzeniem.

