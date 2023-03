WhatsApp porzuci numery telefonów. Przynajmniej częściowo

Konkretniej rzecz ujmując, nie będzie ogłaszać ich w powiadomieniach dotyczących czarów publicznych, choć niestety nie jest to równoznaczne z utajnieniem numerów.

WhatsApp, jak wiadomo, podobnie jak większość współczesnych komunikatorów, jako identyfikator użytkownika traktuje numer telefonu. Z jednej strony jest to rozwiązanie dobre, gdyż utrudnia tworzenie kont fałszywych, z drugiej jednak powoduje dość oczywisty problem w publicznych czatach grupowych.

Powiadomienia o nowych wiadomościach, podpisywane numerem, mogą utrudniać identyfikację poszczególnych rozmówców. Ale koniec tego.

WhatsApp zastąpi numery telefonu nickami

Zmiana taka pojawia się w wersji beta na Androida numer 2.22.25.10 i sprawia, że otrzymując powiadomienie o nowej wiadomości od osoby spoza listy kontaktów, odbiorca widzi nazwę użytkownika, nie numer. Dokładnie to samo tyczy się listy uczestników czatu.

Co prawda nie oznacza to, że numer zostaje utajniony, gdyż dalej można odczytać go w szczegółach profilu, ale znika chociaż wspomniany problem z identyfikacją. Uproszczone tym samym powinno być też zarządzanie czatami. Zauważmy, administratorzy mieli dotychczas dokładnie ten sam dostęp do informacji.

Tradycyjnie tylko nie wiadomo dokładnie, kiedy niniejsza funkcja trafi na produkcję, choć warto zaznaczyć, że testy wydają się dość intensywne. Niektórzy użytkownicy analogiczną zmianę zaobserwowali wszak również na iOS, konkretniej w wersji beta o oznaczeniu 23.5.0.73.

Co ciekawe, serwis Gizchina stawia hipotezę, że wyrzucenie numerów telefonów z czatów grupowych może być zwiastunem większych zmian, prowadzących do ich całkowitego ukrycia. Ale dziennikarze nie chwalą się, czy dysponują jakąś zakulisową wiedzą, czy jedynie głośno spekulują.

