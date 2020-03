Najlepsze funkcje Galaxy S20 trafią na S10 i Note10 z aktualizacją

Galaxy S20 ma sporo świetnych rozwiązań, a Samsung nie zamierza trzymać ich pod kluczem. Posiadacze starszych Galaxy S10 i Note10 dostaną niebawem aktualizację Androida, która wprowadzi część nowości z S20.

Smartfony z linii Galaxy S20 są sprzedawane z Androidem z najnowszą wersją nakładki One UI. Od początku zamierzał to zrobić, ale nie było wiadomo, kiedy aktualizacja będzie gotowa. Samsung potwierdził, że już szykuje aktualizację dla zeszłorocznych flagowców i zamierza przenieść na nie najlepsze funkcje Galaxy S20 pod koniec marca.

Co dostanie Samsung Galaxy S10?

Samsung zdradził też, jakie możliwości Galaxy S20 zostały uznane za godne przeniesienia na starsze smartfony. Będzie to między innymi Quick Share – odpowiednik Apple AirDrop, przygotowany przez Samsunga. To mechanizm łatwego udostępniania plików między urządzeniami. Music Share także zostanie przeniesiony. To bardzo interesujący sposób na udostępnianie komuś możliwości połączenia się z głośnikiem Bluetooth, bez rozłączania własnego smartfonu. To spore ułatwienie na imprezach.

Posiadacze smartfonów Samsung Galaxy S10 i Note10 dostaną też nowe możliwości robienia zdjęć i kręcenia filmów. Aktualizacja wprowadzi tryb „Jedno ujęcie” (Single Take), czyli możliwość robienia zdjęć i kręcenia filmów wszystkimi aparatami jednocześnie. Im dłużej przytrzymasz przycisk migawki, tym więcej materiału zarejestruje smartfon. Po tym możesz wybrać najlepsze ujęcia bez obaw, że wyjątkowa chwila przepadła.

Filmowców ucieszy możliwość skorzystania z manualnych ustawień aparatu podczas filmowania (Wideo Pro). Na Galaxy S10 i Note10 będzie można ręcznie ustawić czułość ISO matrycy oraz ekspozycję filmu. Ponadto będzie można w czasie nagrywania przełączać się między przednim i tylnym aparatem. Vlogerzy będą zachwyceni. Ponadto aktualizacja wprowadzi łatwe przycinanie zdjęć i usprawnienia w zarządzaniu galerią. Wszystkie zdjęcia tego samego obiektu lub osoby zostaną zebrane w jedną kolekcję.

Byłoby miło, gdyby takie postępowanie było standardem także na niższych półkach cenowych. Aktualizacja odmłodzi zeszłoroczne flagowce, mają przed sobą jeszcze nawet kilka lat pracy.