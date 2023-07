mObywatel z kolejnymi nowościami. W sierpniu trafi tam nowy dokument

Aplikacja mObywatel co chwile zyskuje nowe funkcje. Już w sierpniu pojawi się tam dokument, z którego skorzystają świeżo upieczeni kierowcy. A już od jutra zacznie obowiązywać nowy mDowód.

14 lipca 2023 roku wchodzi w życie nowa ustawa o aplikacji mObywatel, która zrównuje znajdujące się w niej dokumenty z ich tradycyjnymi odpowiednikami. Dotyczy to między innymi dowodu osobistego, który w nowej wersji mObywatela występuje pod nazwą mDowód. Zawiera on informacje o posiadaczu tego dokumentu, zaczerpnięte z bazy PESEL. Dane te znajdują się także na plastikowym dokumencie.

Co istotne, nowy mDowód ma swój własny numer oraz termin ważności. W moim przypadku to 11 lipca 2028 roku, czyli 5 lat od momentu aktywacji tego dokumentu (11 lipca 2023). Z mDowodu nie skorzystamy:

Jedną z zapowiadanych nowości, która w końcu trafi do aplikacji mObywatel, jest tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Ten dokument, przydatny świeżo upieczonym kierowcom, ma zadebiutować w sierpniu tego roku.

W sierpniu w aplikacji mObywatel pojawi się nowy dokument mobilny – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które po zdaniu egzaminu będzie dostępne do pobrania w aplikacji. Czyli zdaję egzamin – dostaję prawo jazdy tymczasowe w apce i mogę wsiadać za kierownicę. Obecnie jest tak, że najpierw musimy mieć wydany plastikowy dokument i dopiero wtedy użytkownik ma możliwość pobrania go z rejestru CEPiK do swojej aplikacji.