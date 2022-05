Rosjanie grożą Polsce. Nagrali nawet wideo

Wojna w Ukrainie nie dzieje się tylko na terenie naszych wschodnich sąsiadów. Działania prowadzone są także w świecie wirtualnym, gdzie wojnę Rosjanom wypowiedziała między innymi grupa hakerska Anonymous. Teraz zamierzają się oni odgryźć.

Tym razem to Rosjanie, a konkretnie hakerska grupa Killnet, wypowiedzieli cyberwojnę wszystkim krajom, które aktywnie wspierają Ukrainę. Na liście znajduje się między innymi Polska. Oprócz tego hakerzy wymieniają: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy (heh), Włochy, Łotwę, Litwę, Estonię oraz Rumunię.

Z tej okazji grupa hakerska Killnet opublikowała krótkie wideo. Na nagraniu zobaczymy osobę ze zmodulowanym głosem, która mówi między innymi o tym, że Rosja jest atakowana, a także obrażana przez nazistów i rusofobów. Dlatego hakerzy, jak twierdzą, zamierzają się odgryźć i będą atakować wszystkie państwa, które wspierają Ukrainę. W domyśle: wspierają postawy antyrosyjskie.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU