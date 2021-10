Nie korzystasz z Microsoft Defender? To może zaczniesz z nowej wersji

Windows 11 to nowy system operacyjny Microsoftu, który wprowadza dużo nowości do naszych komputerów. Wśród nich może pojawić się zupełnie nowa, ulepszona wersja Microsoft Defender.

Windows 11 wprowadza sporo nowości do naszych komputerów. Lista jest długa i znajdują się na nich między innymi: obsługa aplikacji z Androida, nowe możliwości ustawiania widżetów, funkcja Auto HDR w grach, czy też DirectStorage zaczerpnięte z konsol Xbox Series X/S. Wymieniać można naprawdę długo, a dodatkowo wkrótce do tej listy może dołączyć nowa wersja Microsoft Defender.

Microsoft Defender Preview na Windows 11

Na profilu Aggiornamenti Lumia na Twitterze pojawił się zrzut ekranu z nową wersją aplikacji Microsoft Defender Preview. Z grafiki dowiadujemy się, że to: "prosta, personalizowana ochrona, abyś Ty i Twoja rodzina mieli spokojną głowę." Niewiele nam to mówi na temat samego programu, ale zapowiada się, że firma z Redmond przygotowała nową wersję ochrony dla Windows 11. Nie, żeby było to specjalnie zaskakujące, w końcu bezpieczeństwo to jedno z najczęściej powtarzanych słów w kontekście jedenastki. Nie bez powodu Microsoft wymaga TPM 2.0 czy też SecureBoot.

Na ten moment kompletnie nic nie wiemy na temat nowej wersji Microsoft Defender. Faktem jest, że niektórzy użytkownicy Windows 11 mają problem z poprzednią wersją, więc w ich przypadku aktualizacja byłaby mile widziana. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności usługa zadebiutuje w wersji dla Insiderów, a dopiero po czasie pojawi się w pełnym wydaniu systemu operacyjnego. Kiedy to nastąpi? Tego nie wie nikt, oprócz samego Microsoftu.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Neowin