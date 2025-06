be quiet! z nowymi zasilaczami. Jest tanio i wydajnie

Pod koniec maja na targach Computex 2025 na Tajwanie znany niemiecki producent be quiet! pokazywał szereg nowych podzespołów komputerowych. Wśród nich obecne były zasilacze z serii Pure Power, które nastawione są na dobry stosunek ceny do możliwości . A tak się składa, że trafiły one właśnie do sprzedaży.

be quiet! oferuje aż 10 lat gwarancji

be quiet! Pure Power 13 M to w pełni modularne zasilacze zgodne ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą na pojedynczej linii +12V oraz wysoką sprawnością do 94% potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold.