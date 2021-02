FPS Boost poprawi wydajność starszych gier na Xbox Series X i Series S

FPS Boost to nowe rozwiązanie, które Microsoft przygotował z myślą o konsolach nowej generacji Xbox Series X oraz Xbox Series S. W praktyce poprawi ono wydajność starszych gier w ramach wstecznej kompatybilności.

FPS Boost to nowy tryb, w którym da się uruchomić gry na Xbox Series X oraz Xbox Series S w ramach wstecznej kompatybilności. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o wykorzystanie mocy obliczeniowej nowych urządzeń i przede wszystkim zwiększenie liczby wyświetlanych klatek na sekundę, dzięki czemu starsze gry będą płynniejsze.

Na razie funkcja dostępna jest w zaledwie kilku grach i są to: Far Cry 4, Sniper Elite 4, Watch Dogs 2, UFC 4 oraz Super Lukcy's Tale. Jednak Microsoft zapewnia, że z czasem lista będzie systematycznie powiększana o kolejne tytuły, tak samo zresztą jak na początku było ze wsteczną kompatybilnością.

Jak opisaliśmy w październiku, dzięki lepszym procesorowi i karcie graficznej oraz większej ilości pamięci w naszych nowych konsol, wszystkie Twoje istniejące gry wyglądają i działają lepiej. W przypadku niektórych tytułów możemy jeszcze bardziej ulepszyć wrażenia, a wszystko to bez pracy programisty i bez konieczności aktualizowania gry. W tym celu zespół ds. kompatybilności wstecznej opracował FPS Boost, który wykorzystuje szereg nowych metod do niemal podwojenia (a w kilku przypadkach nawet czterokrotnego poprawienia) pierwotnej liczby klatek na sekundę w wybranych tytułach.

czytamy w opisie przygotowanym przez Microsoft.

A jak FPS Boost działa w praktyce? Według Microsoftu gra Super Lucky's Tale działa teraz w 120 klatkach na sekundę na konsolach nowej generacji. Z kolei UFC 4 poprawia płynność do 60 klatek na sekundę i to na słabszym Xboxie Series S. Zatem wpływ nowego rozwiązania jest znaczący. Pozostaje mieć nadzieję, że Microsoft szybko będzie dodawał do listy kolejne gry.

