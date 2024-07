Małe, wydajne i pojemne. Ideał dla graczy oraz fotografów

Kończy Ci się miejsce na dane w smartfonie, konsoli, laptopie lub aparacie? Nie ma problemu. Samsung przygotował wyjątkowo pojemne karty microSD.

Chociaż w ostatnich latach ze smartfonów powoli zaczęły znikać czytniki kart pamięci, to zdają się one przeżywać drugą młodość za sprawą przenośnych konsol takich jak Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw, Lenovo Legion Go i wiele innych. Są również chętnie wykorzystywane przez fotografów.

Samsung oferuje pojemność 1 TB i wydajność do 180 MB/s

Nikogo więc nie powinno dziwić, że Samsung postanowił odświeżyć swoje portfolio o modele o pojemności 1 TB. Mowa zarówno o serii PRO Plus, jak i EVO Plus. Pozwoli to przechowywać ponad 400 tys. obrazów o rozdzielczości 4K UHD (w rozmiarze 2,3 MB każdy) lub ponad 45 gier konsolowych (po 20 GB).

Nowe karty microSD oparto na pamięciach Samsung V-NAND 8. generacji oraz kontrolerze w litografii 28 nm. Całość odporna jest na wodę, wysokie temperatury, promienie rentgenowskie i pole magnetyczne. Producent potwierdza też wysoką wytrzymałość na upadki i zużycie.

Zarówno Samsung PRO Plus 1 TB, jak i EVO Plus 1 TB doczekały się klasy U3, V30 i A2. A mówiąc w twardych liczbach mowa kolejno o do 180 i 130 MB/s oraz do 160 i 120 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego.

Opisywane karty trafią do sprzedaży w Polsce w sierpniu. W obu przypadkach dostajemy aż 10 lat gwarancji. Niestety sugerowane ceny nie zostały zdradzone.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne