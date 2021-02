W Izraelu zaprezentowano drona dostawczego latającego bez GPS

Czy dron dostawczy musi działać na nawigacji typu GPS? Niekoniecznie. Takie urządzenie pokazała firma z Izraela.

Większość dronów korzysta z nawigacji GPS. Szczególnie jeśli mówimy o tych do profesjonalnego zastosowania. W Izraelu tamtejsze ministerstwo transportu rozważa uruchomienie systemu dostaw dronami, jednak największym problemem było to, że niestety nie można skorzystać z GPS wszędzie. Tamtejsza firma Sightec zaprezentowała zatem własne rozwiązanie tego kłopotu. Dron bez GPS już odbył swój dziewiczy dostawczy lot. Rozwiązaniem okazało się oprogramowanie NavSight, które dzięki kamerze pozwala na analizę okolicy przez samego drona.

Najpierw wystarczy zaprogramować dronowi odpowiednią trasę, wtedy poleci on działając na GPS. W momencie, w którym wyleci on z zasięgu, aktywuje się kamera, która będzie analizowała wygląd okolicy i na bieżąco będzie porównywała go z mapą. Jednocześnie sztuczna inteligencja będzie odpowiadała za sterowanie dronem. Wszystko to do momentu wlecenia w kolejny bezpieczniejszy pod względem nawigacji GPS obszar. Oprogramowanie rozróżnia rozmaite obiekty na ziemi i niebie oraz jest w stanie wykonywać mapy 3D.

Zobacz: Sony też chce mieć swoje drony

Zobacz:Masz drona z kamerą? Wkrótce będziesz musiał go zarejestrować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: times of israel