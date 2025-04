Tydzień Apple w MediaMarkt trwa w najlepsze. Dziś możesz wyrwać iPhone 15 w znacznej obniżce

iPhone 15 to pierwszy smartfon Apple ze złączem USB-C. Już samo to sprawia, że przez długi czas będzie to smartfon godny uwagi. Co do jego specyfikacji… każdy fan Apple na pewno zna ją na pamięć. Najważniejsze jest to, że smartfon ten jest niezwykle szybki, wydajny, ma bardzo ładny ekran i świetny aparat. Ot, jest to flagowiec z krwi i kości, który nie zawodzi pod żadnym względem. Dziś natomiast możecie go kupić za jedyne 3499 złotych.