Teufel Cinebar Ultima i Cinedeck - bogate brzmienie i wysoka jakość dźwięku

Firma Teufel, niemiecki producent sprzętu audio, zaprezentowała nowe soundbary: Cinebar Ultima i Cinedeck. Zapewniają one gogate brzmienie oraz wysoką jakość dźwięku, a dodatkowo oba urządzenia mają wbudowane przetworniki basowe, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych subwooferów.

Cinebar Ultima

Soundbar Cinebar Ultima nawiązuje do legendarnej serii głośników firmy Teufel, modelu Ultima 40. Te high-endowe stojące głośniki Hi-Fi to najpopularniejszy produkt niemieckiej marki, również w Polsce. W soundbarze Cinebar Ultima producent wykorzystał ich charakterystyczne elementy, takie jak miedziane przetworniki i drewnianą obudowę. Bogate brzmienie udało się uzyskać za sprawą 6 głośników: czterech 3,5-calowych wielopasmowych oraz dwóch przetworników basowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz obsłudze częstotliwości z zakresu poniżej 50 Hz, basy są odpowiednio wyraziste, ale nie przesadzone. Cinebar Ultima dostępny jest w kilku edycjach ze wzmocnionym basem lub surround, dla jeszcze bardziej wymagających użytkowników.

Teufel Cinedeck

Cinedeck to z kolei sprzęt, który powinni docenić użytkownicy telewizorów umieszczonych na stolikach lub półkach. Ten soundbar ma wzmocnioną konstrukcję, dzięki czemu może pełnić funkcję podstawki pod telewizor, nie zajmując przy tym cennego miejsca. Podobnie jak w Cinebar Ultima, wbudowany system subwooferowy zapewnia tu głęboki bas i oferuje dźwięk wysokiej jakości. Dwa z szerokopasmowych głośników umieszczone zostały po bokach Cinedecka i odpowiadają za dźwięk surround. Pozostałe pięć głośników szerokopasmowych wysyła sygnał na wprost: dwa z nich to kanał lewy, kolejne dwa to kanał prawy, a ostatni odpowiada za kanał centralny i optymalne zrozumienie dialogów. Cinedeck można również rozbudować o dodatkowy subwoofer lub głośnik wzmacniający efekt surround.

Jakość i wygoda

Urządzenia Cinebar Ultima oraz Cinedeck wykorzystują technologię Dynamore Ultra, która zapewnia przestrzenny dźwięk bez konieczności ustawiania dodatkowych, tylnych głośników. Dzięki łączności Bluetooth z aptX możliwe jest bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z serwisów Spotify, YouTube czy Apple Music. Soundbary wyposażono w wyświetlacz pokazujący aktualne źródło dźwięku oraz poziom głośności, a same urządzenia mogą być obsługiwane za pomocą pilota lub smartfonu.

Dostępność i ceny

Soundbary firmy Teufel dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych, białej oraz czarnej. Można je kupić w sklepie internetowym na stronie www.teufelaudio.pl. Cinebar Ultima kosztuje 2999 zł, natomiast za model Cinedeck zapłacimy 2599 zł.

Źródło tekstu: Teufel