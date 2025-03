Ten niepozorny głośnik Bluetooth ma także radio i czytnik kart pamięci, a kosztuje grosze

Głośniki Bluetooth kojarzymy głównie z czymś, co parujemy z naszym smartfonem , aby dręczyć współpasażerów autobusu... to znaczy, słuchać głośniejszego dźwięku w wyższej jakości, niż umożliwiałby nam to głośnik w naszym smartfonie. Jednak ten konkretny ma d wie opcje, które są coraz rzadsze w nowoczesnych urządzeniach mobilnych . Może więc stanowić świetne uzupełnienie nawet flagowego smartfona , mimo że sam kosztuje 49 złotych .

CANYON BSP-4

Jest to niewielki, 5-watowy głośnik ze sznurkowym uchwytem. Jego 1200 mAh bateria może zostać uzupełniona dzięki wbudowanemu złączu USB-C. Tym, co go wyróżnia, jest slot na karty microSD, który pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio z tego nośnika. To jednak nie wszystko: głośnik ten ma także wbudowane radio FM. Mowa więc o dwóch funkcjach, które nie znajdują się w nowoczesnych smartfonach. A wszystko to za jedyne 49 złotych.