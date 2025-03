Ten kabel USB nie dość, że jest piekielnie szybki, to jeszcze tani i obrotowy

Czasami jednak mamy sytuację, kiedy kabel jest narażony na naprężenia. Ot, nasz smartfon spoczywa na półce w samochodzie, gdzie co prawda się mieści, ale kabel jest wygięty pod mocnym kątem. Ewentualnie podłączamy nim urządzenie, które chcemy maksymalnie dosunąć do ściany, ale projektant postawił na port USB-C z tyłu. To tylko dwa przykłady, przyczyn zagiętych kabli są tysiące. Zagięty kabel jest natomiast bardziej podatny na uszkodzenia, a także obciąża mechanicznie port w naszym urządzeniu.