Ten dron kosztuje dziś grosze, a daje masę dobrej zabawy

UGO Zephir 3.0

Z tego też powodu drony takie jak UGO Zephir 3.0 mogą służyć jako podstawa do nauki pilotażu. Nawet jeśli coś się z nimi stanie, to nie będzie to szczególnie dotkliwa strata dla portfela - przynajmniej w porównaniu do drogich jednostek za kilka tysięcy. Jednak przede wszystkim należy je traktować jako przyjemną zabawkę, którą można polatać po pokoju, lub na zewnątrz w ciepły, bezwietrzny dzień. Zwłaszcza że można go dziś kupić w świetnej promocji za jedyne 59 złotych.