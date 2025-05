Ten aparat to istny majstersztyk. Łączy zalety cyfrówki i Polaroida, a dziś jest znacznie tańszy

CANON Zoemini S2 to zupełnie inne podejście do tego problemu. Pozwala ono na błędy, ponieważ nie działa tak, jak Polaroid, a ma wbudowaną drukarkę zdjęć. Dzięki temu za pomocą aplikacji na smartfona sami możemy przejrzeć zdjęcia i wybrać te, które naprawdę chcemy wydrukować. To jednak wciąż nie wszystko. Zdjęcia będą zapisywane na karcie microSD. Tym samym nawet jeśli skończy nam się papier fotograficzny, to będziemy mieli do nich dostęp w cyfrowej formie. A to wszystko za jedyne 349 złotych.