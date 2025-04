Świetna promocja dla PRO-graczy. Ta myszka to prawdziwy majstersztyk, a dziś kupisz ją za 139 zł

A tu mamy do czynienia ze sprzętem z naprawdę dużymi aspiracjami. STEELSERIES Rival 600 to przewodowa mysz optyczna o rozdzielczości aż 12000 dpi. A to wszystko dzięki sensorowi TrueMove3+, który współpracuje z 11 czujnikami położenia. Oczywiście fakt, że komunikuje się z komputerem po kablu, również ma znaczenie, ponieważ przekłada się to na minimalne opóźnienia.