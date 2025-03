Samsung Galaxy S26 Ultra: mniej aparatów, większa bateria

Galaxy S26 Ultra może mieć tylko trzy aparaty, ale z funkcją zmiennej przysłony

Oznaczałoby to rezygnację z jednego z teleobiektywów. Jednocześnie Samsung może przywrócić zmienną przysłonę – funkcję znaną między innymi z modeli Galaxy S9. Pozwalała ona na przełączanie między f/1.5 i f/2.4, co umożliwia lepsze dostosowanie aparatu do warunków oświetleniowych.