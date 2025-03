Samsung Galaxy S25 Edge: specyfikacja, data premiery, cena

Smukła sylwetka, ale standardowa masa

Pod względem grubości Galaxy S25 Edge będzie jednym z najcieńszych smartfonów na rynku – ma mieć zaledwie 5,84 mm . To zauważalnie mniej niż Galaxy S25 (7,2 mm), Galaxy S25+ (7,3 mm) i Galaxy S25 Ultra (8,2 mm). Dla porównania, konkurencyjny iPhone 17 Air ma mierzyć 5,5 mm w najcieńszym miejscu, co czyni Samsunga nieco „grubszym”, ale wciąż ekstremalnie smukłym urządzeniem.

Cena i dostępność

Według IceUniverse, Galaxy S25 Edge będzie cenowo zbliżony do Galaxy S25+, który w Polsce kosztuje 4999 zł za (256 GB) lub 5499 zł (512 GB). To dobra wiadomość dla tych, którzy obawiali się, że Edge może być jeszcze droższy. Jednak smartfon nie trafi do sprzedaży na wszystkich rynkach – przewiduje się, że Samsung wyprodukuje tylko 40 tysięcy egzemplarzy w maju, co sugeruje ekskluzywny charakter urządzenia.