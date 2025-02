Nowy Samsung Galaxy za mniej niż 500 zł. Od razu z One UI 7

Poza tym, że jest tani i ma 5G, Galaxy A06 5G kusi także jeszcze inną cechą – od razu, fabrycznie jest dostępny z Androidem 15 oraz interfejsem One UI 7 . Na najnowszą edycję nakładki Samsunga muszą czekać nawet posiadacze serii Glaxy S24 , a tu od razu pojawia się w budżetowcu. Co więcej, Samsung obiecuje 4 duże aktualizacje systemu Android oraz poprawki bezpieczeństwa wysyłane aż do 2030 roku . W telefonach low-endowych nie jest to oczywiste.

Cóż dokładnie ma więc do zaoferowania Galaxy A06 5G? Nowy model mocno przypomina poprzednika z 4G. Jest wyposażony w ekran PLS LCD o przekątnej 6,7 cala, w rozdzielczości zaledwie HD+ (720 x 1600), a sercem telefonu jest Mediatek Dimensity 6300 (6 nm). Choć to jeden z najmniej wydajnych układów ze zintegrowanym modemem 5G, to różnica w porównaniu do Helio G85 (12 nm) z modelu 4G jest gigantyczna. Dostępne warianty pamięci to 4 + 64 GB, 4 + 128 GB i 6 + 128 GB.