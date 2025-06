Roborock Saros Z70 pozbiera zabawki i skarpetki. Zobacz go w akcji

Roborock wprowadził do Polski zaawansowany model robota odkurzającego Saros Z70 i z tej okazji otworzył Pop-Up Roborock w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82). To okazja na sprawdzenie, co potrafi ten sprzęt – a jego możliwości są naprawdę imponujące.

Pop-Up Roborock ruszył dziś i będzie dostępny do 17 czerwca. Producent kusi licznymi atrakcjami. Na miejscu można samodzielnie przetestować model Saros Z70, w tym sprawdzając jedną z jego funkcji – ręczne sterowanie poprzez aplikację. Po zarejestrowaniu się na stronie producenta można liczyć na specjalny prezent, jest też szansa na wygranie jednego z produktów: Saros 10R, Saros 10, urządzeń z serii F25 i innych.

Roborock Saros Z70 – warto go zobaczyć

Roborock Saros Z70 to robot sprzątający, który wyróżnia się przede wszystkim składanym, 5-osiowym ramieniem mechanicznym OmniGrip, dzięki któremu urządzenie może przemieszczać przedmioty i wykonywać proste zadania. Ramię pozwala podnosić przedmioty o wadze do 300 g, na przykład skarpetki czy zabawki, a także odkładać je do pojemnika lub kosza. Ramię można obsługiwać również ręcznie przez aplikację, a wbudowany czujnik wagi chroni urządzenie przed przeciążeniem. Robot zaznacza na mapie obiekty, których nie jest w stanie podnieść i potrafi omijać potencjalnie niebezpieczne przedmioty, jak nożyczki.

Saros Z70 ma zaledwie 7,98 cm wysokości, co pozwala mu wjeżdżać pod większość mebli. Siła ssania wynosi aż 22 000 Pa, a pady mopujące unoszą się na wysokość do 22 mm, co zapobiega zamoczeniu dywanów.

Robot wyposażono w system nawigacji StarSight 2.0, który wykorzystuje czujnik rozpoznający 21 600 punktów i rozwiązanie Time-of-Flight. System z dużą precyzją mapuje otoczenie i rozpoznaje nawet niewielkie przeszkody. Dodatkowo dzięki systemowi VertiBeam, dobrze radzi sobie z nieregularnymi kształtami mebli i ścian.

Szczotki zaprojektowano tak, by minimalizować plątanie się włosów, co docenią właściciele zwierząt. Podwozie AdaptiLift pozwala unosić robota na wysokość do 4 cm, co ułatwia pokonywanie progów i dokładne czyszczenie dywanów z wysokim włosiem. Technologia FlexiArm umożliwia wysuwanie padów mopujących i szczotki bocznej, by skutecznie sprzątać w kątach i przy listwach podłogowych.