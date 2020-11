Razer Wolverine V2 - kontroler specjalnie dla konsol Xbox Series

Razer zaprezentował dzisiaj Wolverine V2. Jest to kontroler zaprojektowany specjalnie dla najnowszych konsol Microsoftu, czyli Xbox Series X oraz Xbox Series S.

Wolverine V2 to najnowszy gamepad w ofercie producenta. Został wyposażony w przyciski oraz D-pad z przełącznikami typu Mecha-Tactile. Zdaniem firmy Razer, takie rozwiązanie zagwarantuje doskonałą ergonomię i da użytkownikom zaawansowane możliwości konfiguracji, zapewniając tym samym większą precyzję i kontrolę nad grą. Konstrukcja ma umożliwić nawet całodzienne granie bez zmęczenia dłoni oraz umożliwić pewny chwyt kontrolera, w czym pomaga również antypoślizgowe wykończenie. Przyciski Mecha-Tactile mają żywotność szacowaną na 3 miliony kliknięć, co powinno przełożyć się na długotrwałe użytkowanie urządzenia.

W Wolverine 2 punkt aktywacji klawisza ma poziom zaledwie 0,65 mm, co zapewnia o 35% szybszą rejestrację wciśnięć niż w przypadku standardowych przycisków membranowych. Dwa programowalne przyciski wielofunkcyjne można konfigurować za pomocą oprogramowania Razer Controller Setup dla Xbox. Umożliwia to zmianę domyślnych akcji przypisanych do przycisków oraz uzyskanie dodatkowej kontroli i zaawansowanej możliwości personalizacji urządzenia. Natomiast włącznie trybu ultraczułego spustu sprawia, że przełączniki spustowe pozwalają na ograniczenie skoku obu triggerów, co zapewnia szybkostrzelność.

Kontroler Razer Wolverine 2 jest dostępny od dzisiaj w sprzedaży. Znajdziesz go na witrynie Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców. Sugerowana cena detaliczna za kontroler to 119.99 euro, czyli ok. 535 złotych.

