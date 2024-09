Znalazłam słuchawki idealne. W tej cenie to aż niewiarygodne

W tych słuchawkach jest coś niesamowitego. Na mojej głowie wyglądają zwyczajnie, ale gdy zechcę je spakować w podróż, zwiną się jak precelek. Na tym ich zalety się nie kończą.

To słuchawki Soundcore Space One Pro – najnowsze i jak dotąd najbardziej zaawansowane słuchawki w portfolio marki. Pierwsze wrażenie zrobiły fenomenalne.

Soundcore Space One Pro. Geniusz w dobrej cenie

Soundcore Space One Pro są przede wszystkim niesamowicie wygodne. Ważą tylko 286 gramów. Zostały wykonane z materiałów niezwykle przyjemnych w dotyku, mięciutkich i doskonale dopasowujących się do kształtu głowy. Po kilku minutach zapomniałam, że mam je na sobie.

Gdy przyjdzie pora je zdjąć, można je zwinąć. Soundcore nazywa tę konstrukcję Flexi Curve. Dzięki temu słuchawki zajmują znacznie mniej miejsca – tyle, co bajgiel na drugie śniadanie. Dzięki elastyczności i zawiasom przy muszlach słuchawki są też odporne na trudy podróży jak nacisk innych przedmiotów w bagażu czy odkształcenia plecaka.

Przy tym nawet przy wyłączonym ANC słuchawki dobrze tłumią dźwięki otoczenia. Mają dobrze zaprojektowana komorę buforującą dźwięk, co przekłada się na dobrą redukcję hałasu. Mają też system aktywnego tłumienia dźwięków otoczenia w czasie rzeczywistym. Odgłosy świata zewnętrznego monitoruje aż 6 mikrofonów – dwa skierowane w tył i cztery w przód.

Oczywiście nie zabrakło możliwości dopasowania dźwięku do własnych preferencji z użyciem korektora i testu słuchu użytkownika (Hear ID 2.0). Jest też możliwość dopasowania stopnia aktywnego wyciszenia do warunków. Świetną nowością jest funkcja Easy Chat, czyli wstrzymywanie muzyki i przejście w tryb transparentny, gdy użytkownik zacznie mówić. To pozwala prowadzić rozmowy twarzą w twarz bez zdejmowania słuchawek.

Jakość dźwięku również zadowoli wybrednych użytkowników. Soundcore Space One Pro obsługują łączność Bluetooth 3.0 i bezstratne kodeki, mają oczywiście certyfikat Hi-Res Audio Wireless oraz Hi-Res Audio. Trzeba bowiem wiedzieć, że Soundcore Space One można podłączyć do źródła dźwięku zarówno bezprzewodowo, jak i kablem – po to mają gniazdo jack w jednej z muszli. Dźwięk dociera do uszu słuchacza dzięki 40-milimetrowym, czułym przetwornikom z membraną z materiałów kompozytowych (PEEK).

Słuchawki będą pracować ok. 40 godzin z włączonym ANC i do 60 godzin bez dodatkowego wyciszenia. Dzięki szybkiemu ładowaniu można zyskać kolejne 8 godzin pracy – wystarczy na 5 minut podłączyć je do ładowarki.

Soundcore Space One Pro są dostępne w kolorze czarnym i kremowym białym. Ile kosztują? To prawdopodobnie największe zaskoczenie: 849 złotych. Soundcore powstał, by zapewnić nam świetny dźwięk w dobrej cenie i ponownie dowozi.



Soundcore Space One Pro możesz kupić jeszcze taniej w przedsprzedaży, która potrwa do 1 października. Cena jest jeszcze lepsza: tylko 649 złotych. Do tego w promocji dostaniesz torebkę transportową jedynie za 1 zł. Potem jej cena będzie wynosić 159 zł.

Inne nowości Anker w Polsce

Słuchawki Soundcore One Pro debiutowały w Polsce w dobrym i licznym towarzystwie.

Dla sportowców Soundcore wprowadził bardzo ciekawe, otwarte słuchawki z pałąkiem na kark. Je również przymierzyłam – trzymały się jak przyklejone, nawet kiedy podskakiwałam. To Soundcore Aerofit Pro, kosztujące nominalnie 769 złotych. Zostały wyposażone w przetworniki z tytanowymi membranami, są odporne na zachlapanie, mają dźwięk przestrzenny i obsługują kodek LDAC. No i jest sporo kolorów do wyboru.

Soundcore wprowadził także kolejny głośnik: Soundcore Boom 2 Plus. To idealny kompan plenerowych imprez, który zniesie wodę i piach (IPX7). Wrzucony do wody będzie pływać! Został wyposażony w przetworniki o mocy 140 W i można go rozkręcić do ponad 100 dB. Jest więc szalenie głośny, a do tego jego boczki świecą. W Polsce będzie kosztował 899 zł.

Kolejna nowość, która wpadła mi w oko, to przenośny projektor laserowy Nebula Capsule 3 Laser. Może wyświetlać obraz 1080p przez 2,5 godziny, co spokojnie starczy nawet na dłuższy film. Jego jasność określono na poziomie 300 ANSI Lumenów. Ma oczywiście wbudowane głośniki, HDMI z tyłu, do tego system Google TV i aplikacje streamingowe. Z powodzeniem zastąpi telewizor zarówno na wakacjach, jak i na co dzień w domu. Jego cena to 3599 zł.

Szkoda, że to wydarzenie nie odbyło się w czerwcu, bo kolejna nowość jest genialna dla spędzających czas pod namiotem, ale chcących korzystać ze zdobyczy techniki. Anker Solix C300 DC to monstrualny powerbank o pojemności 90 000 mAh (288 Wh). Ma 8 wyjść USB-C i USB-A, z których można ładować nawet laptopy. Ma też złącze pozwalające ładować go z paneli słonecznych oraz praktyczny dodatek – wbudowaną lampkę (na zdjęciu poniżej stoi po prawej stronie). Jego cena w Polsce jeszcze nie została podana. W USA kosztuje 199 dolarów.

