Intel Panther Lake pokazane. Nowe procesory są już blisko

Premiera ma nastąpić w drugiej połowie tego roku

O procesorach mówi się od dłuższego czasu, ale do tej pory były to głównie plotki, przecieki i ogólnikowe zapowiedzi. Układy krążyły jedynie za zamkniętymi drzwiami, a dostęp do nich miał Intel oraz partnerzy. Tym razem Intel Panther Lake wystawione były publicznie, co wzbudziło spore zainteresowanie odwiedzających oraz branżowych mediów. Oczywiście to nadal tylko kawałek krzemu, nie ma tutaj mowy o żadnych testach.