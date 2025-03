AMD Ryzen 9 9950X3D i 9900X3D debiutują. Sprawdzamy polskie ceny

Dzisiaj do sprzedaży trafiły nowe procesory AMD skierowane do graczy. Mowa o dwóch flagowych modelach, czyli Ryzen 9 9900X3D oraz 9900X3D. Korzystają one z architektury Zen 5 i dużej pamięci 3D V-Cache, ale wciąż używają gniazda AM5. Tym samym nie trzeba wymieniać płyt głównych.

W Polsce słabszy procesor jest droższy od mocniejszego

AMD Ryzen 9 9950X3D wyposażono w 16 rdzeni i 32 wątki pracujące z zegarem bazowym 4,3 GHz i do 5,7 GHz w trybie boost. Niżej pozycjonowany Ryzen 9 9 9900X3D oferuje 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem kolejno 4,4 GHz i do 5,5 GHz. Ich sugerowane ceny to 699 i 599 dolarów.

Oba procesory trafiły już do szeregu polskich sklepów, a ich dostępność wydaje się lepsza niż przy premierze słabszego brata - Ryzena 7 9800X3D. Opisywane układy znajdziemy w m.in. Morele, x-kom, Sferis, Techlord, Zadowolenie, Media Expert, Alsen, Komputronik i ProLine.

Najlepsza cena za AMD Ryzen 9 9950X3D to obecnie 2685 złotych, ale to jednostkowy przypadek (Sferis). Większość sklepów wycenia go na 2799 - 2899 złotych. Zdecydowanie mniej sprzedawców oferuje AMD Ryzen 9 9900X3D co rzutuje na ceny - najtaniej jest w x-komie oraz Komputroniku, gdzie mowa o 2899 złotych. ProLine wycenia go na 3099 złotych.