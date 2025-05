Pracujesz z domu? To jest monitor, którego szukasz, a budżetowego gracza też ucieszy

Mowa tu o MSI PRO MP2412 . Jest to monitor, który idealnie sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i w rękach mniej zaawansowanego gracza, którego piecyk nie należy do demonów wydajności. A przy okazji świetnie wpasowuje się cenowo do takiego zestawu, ponieważ może być Wasz już za jedyne 289 zł .

MSI PRO MP2412

Mowa tu o 23,8-calowym monitorze o rozdzielczości Full HD. Producent postawił w jego przypadku na matrycę VA. Tym, co zasługuje na uwagę, jest jego odświeżanie. Zamiast 60 Hz oferuje on 100 Hz. Tym samym możemy liczyć na nawet 100 widocznych klatek w grach. Jednak pracownicy biurowi również to odczują, ponieważ takie odświeżanie jest przyjaźniejsze dla oczu. A to wszystko jest możliwe w monitorze za jedyne 289 zł.