Polak potrafi. Przerobił starą maszynę do pisania w gamingowy komputer

Pierwotnym planem była oczywiście próba naprawy urządzenia, która jednak szybko minęła, kiedy okazało się, że brakuje w niej wielu istotnych komponentów. Drugim było przerobienie jej na 8-bitowca i działanie na BASIC-u. Jednak maniek-86 szybko dostrzegł, że urządzenie to ma bardzo pojemną obudowę. I właśnie ten fakt postanowił, wykorzystać budując w niej komputer do gier .

Gamingowa maszyna do pisania

Podstawą urządzenia jest płyta główna MSI H110M Pro-D w formacie micro-ATX. Niestety, ta była już po przejściach i utraciła gniazdo PCIe 3.0 x16 . Z tego też powodu karta graficzna została podłączona przez riser do PCIe 2.0 x1. A skoro już przy tym jesteśmy, to zastosowana karta graficzna to GeForce GT 635 .

Owszem, ta specyfikacja nie brzmi zbyt imponująco. Warto jednak pamiętać, że komputer ten nie powstał z nowych części, a tego, co akurat się walało u jego twórcy. I chociaż gamingowy potencjał tego urządzenia ogranicza się do starych lub dość prostych tytułów, to jest to i tak znacznie więcej, niż w przypadku dowolnej innej elektrycznej maszyny do pisania.