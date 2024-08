PlayStation 5 Pro potwierdzone. Wiemy, co potrafi lepiej

Kończące się właśnie targi Gamescom 2024 w Kolonii przyniosły ciekawe wieści. Jak się okazuje, pewni deweloperzy potwierdzili istnienie konsoli PS5 Pro, a nawet powiedzieli co nieco o różnicy w wydajności między zwykłym modelem a Pro.

PlayStaton 5 Pro to już pewnik

Aż dwa niezależne źródła podają, że deweloperzy poznali specyfikację PS5 Pro. Jedno z nich to włoska strona Multiplayer, która podała informację o tym, że jedno ze studiów (nie padła konkretna nazwa) przełożyło premierę swojej gry z powodu premiery PS5 Pro i potrzeby optymalizacji.

Drugim źródłem jest portal Wccftech, który rozmawiał z innym studiem na ten sam temat i rozmówca wyznał, że największa różnica w wydajności będzie odczuwalna w grach stworzonych za pomocą Unreal Engine 5. Nie jest jednak pewne, czy ulepszona wersja PlayStation 5 miałaby ukazać się już tej jesieni, w trakcie amerykańskiego okresu świątecznego.

Co potencjalnie wiemy o PS5 Pro

Do tej pory padły z rozmaitych źródeł różne sugestie dot. wydajności PS5, a konsola miałaby oferować 45% skok wydajności za sprawą większego GPU i szybszej pamięci, do 2-3x większej średniej wydajności przy ray tracingu. Ponadto PS5 Pro miałoby dysponować własnym rozwiązaniem sprzętowym (PSSR) do skalowania grafiki używające uczenia maszynowego podobnego do techniki temporalnego wygładzania krawędzi.

Powyższe doniesienia, choć ekscytujące, należy brać z pewną dozą dystansu. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Sony. Historycznie rzecz biorąc, firma ogłosiła PS4 Pro dnia 7 września 2016, a produkt trafił do sprzedaży 10 listopada 2016. Zobaczymy, czy historia się tu powtórzy.

Zobacz: Sony PlayStation 5 Pro z szybszym układem graficznym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Roberto Vincenzo Minasi / Unsplash

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. wł