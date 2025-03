Musisz schodzić z ustawieniami graficznymi? GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC kupisz dziś w świetnej promocji

Naturalnym procesem jest to, że z czasem komponenty naszych komputerów stają się zbyt słabe do grania na wysokich ustawieniach graficznych . Wynika to z postępu w branży gier. Możemy albo się z tym pogodzić, albo zmodernizować nasz komputer. Tak się natomiast składa, że dziś możecie zrobić to taniej kupując kartę MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC za jedyne 1199,99 złotych .

MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC

Karta ta świetnie się sprawdzi nie tylko w dużych budach, ale także w wielu mniejszych obudowach dla standardu miniITX. A to dlatego, że mierzy ona 199 mm długości i jest to konstrukcja dwuslotowa. Mimo to jest naprawdę dobrze chłodzona zestawem radiatora i dwóch potężnych wentylatorów. OC w nazwie nie wzięło się znikąd. I chociaż jej rdzenie pracują z częstotliwością do 2,5 GHz, to entuzjaści na pewno znajdą pole do podkręcenia tego wyniku.