Telefon Motorola jako cyfrowy kluczyk do samochodu. Działa też w Polsce

BMW Digital Key Plus z Androidem 15

Dzięki ostatniej aktualizacji do Androida 15 posiadacze modelu Edge 50 ultra mogą korzystać z jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości usługi BMW Digital Key Plus, która wykorzystuje komunikację UWB (ultraszerokopasmową). Rozwiązanie to jest praktycznie bezobsługowe i nie wymaga przykładania smartfonu do klamki samochodu – pojazd otworzy się, gdy kierowca do niego podejdzie.