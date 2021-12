Lenovo prezentuje wielkoformatowe monitory ThinkVision

Chociaż do targów CES 2022 zostało jeszcze kilka tygodni, to już dzisiaj Lenovo prezentuje nową linię monitorów wielkoformatowych ThinkVision.

Lenovo zaprezentowało nową linię monitorów wielkoformatowych (LFD) ThinkVision. Powstały one z myślą o telekonferencjach i nauczaniu zdalnemu. Właśnie dlatego mają między innymi oprogramowanie do obsługi cyfrowych tablic, dotykowe ekrany, a także wbudowane głośniki, po 8 mikrofonów i kamery internetowe 4K do wideokonferencji.

Lenovo ThinkVision — monitory wielkoformatowe

W sumie portfolio Lenovo powiększa się o trzy modele z serii ThinkVision. To T86, T75 oraz T65, które mają kolejno przekątną 86, 75 i 65 cali. Każdy z nich oferuje rozdzielczość 4K, jasność do 400 nitów, matową powłokę anti-glare oraz panel dotykowy z technologią podczerwieni, która gwarantuje dokładność do 1 mm.

Wszystkie monitory Lenovo ThinkVision wyposażone są w wydajny 4-rdzeniowy układ SoC (4 x Cortex-A73) i działają na bazie systemu Android 1 z prostym interfejsem użytkownika i dostępem do wielu aplikacji. W obsłudze tych przydatne są 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci flash. Nie brakuje też licznych portów wejścia i wyjścia, w tym: USB-C, USB 3.0, HDMI, DisplayPort, Ethernet, port szeregowy i wejście audio.

Ceny i dostępność:

Model ThinkVision T86 będzie dostępny od kwietnia 2022 r. w cenach od 7999 dol.

będzie dostępny od kwietnia 2022 r. w cenach Model ThinkVision T75 będzie dostępny od kwietnia 2022 r. w cenach od 6999 dol.

będzie dostępny od kwietnia 2022 r. w cenach Model ThinkVision T65 będzie dostępny od kwietnia 2022 r. w cenach od 4999 dol.

Dostępność i ceny w Polsce będą znane niebawem.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo