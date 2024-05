MSI chwali się nową kartą graficzną. Jest prześliczna

MSI udowadnia, że podzespoły komputerowe wcale nie potrzebują podświetlenia RGB LED by przyciągać uwagę. Potwierdza to ich najnowsza karta graficzna.

Jeszcze w tym roku zobaczymy nowe karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 5000, premierę przewiduje się w okolicach października. Oczywiście na start jak zwykle dostaniemy najmocniejsze, ale i najdroższe modele. Nikogo więc nie powinno dziwić, że na rynek wciąż trafiają tańsi przedstawiciele obecnej generacji.

Do wyboru jest wersja podstawowa i z fabrycznym OC

Jeden z czołowych partnerów Zielonych, firma MSI, wypuścił nowy model układu GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Mamy tutaj do czynienia z dobrze sprawdzonym układem chłodzenia z serii Ventus w nowej wersji kolorystycznej. Zamiast srebra dominuje odcień metalicznego brązu.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X (OC) to karta graficzna o wymiarach 308 x 120 x 43 milimetrów i masie 838 gramów. Mamy tutaj do czynienia z 2,5-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w trzy ciche wentylatory oraz backplate. Nie ma jednak mowy o podświetleniu RGB LED.

Model ten oparto na układzie NVIDIA AD103, który oferuje 8448 rdzeni CUDA sparowanych z 16 GB pamięci GDDR6X typu 21 Gbps na 256-bitowej szynie danych. Deklarowany pobór mocy sięga do 285 W, a zasilanie odbywa się poprzez jedno złącze 12VHPWR.

Do sprzedaży wersja podstawowa oraz OC, różnią się one taktowaniem GPU. W pierwszym przypadku jest to maksymalnie 2610 MHz po wyjęciu z pudełka i do 2625 MHz dla profilu dostępnym w programie w MSI Center. Fabrycznie podkręcony wariant oferuje kolejno do 2640 i 2655 MHz.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X OC mają lada moment trafić do sklepów. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Należy jednak zakładać ten sam segment co rodzina Ventus.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne