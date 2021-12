Inteligentna butelka Huaweia przypomni, by z niej pić

Huawei wprowadził do sprzedaży inteligentną butelkę Haers. Ma ona HarmonyOS, antybakteryjne wnętrze i sama przypomni, by z niej pić.

Niedługo elektronika będzie naprawdę we wszystkim. Nawet w klapkach czy gwoździach. Nie wierzycie? Huawei wprowadził właśnie do sprzedaży inteligentną... butelkę. Ma ona wersję HarmonyOS specjalnie dla tego typu inteligentnych akcesoriów. Trzeba przyznać - Huawei naprawdę rozwija HarmonyOS. Inteligentna butelka Haers ma czujniki, które wykrywają, że użytkownik z niej pije. To jednak nie wszystko. Butelka sama przypomni, że czas się z niej napić. Nie chcemy przecież, by nasz ciepły/zimny napój stracił najlepszy smak. Prawda? Huawei zapewnia, że butelka jest w stanie go zachować przez dwanaście godzin.

Wnętrze jest antybakteryjne i ma pozbywać się ich aż 99,99%. O wszystko zadba akumulator o pojemności 250 mAh. Produkt posiada certyfikat odporności na wodę IPX7. Oznacza to, że może spaść na głębokość jednego metra. Wygląd butelki możemy dopasować do naszego gustu. Obecnie nowy produkt znajduje się w sprzedaży jedynie w Chinach. Można go tam kupić w VMall za 139 juanów. To około 89 złotych.

