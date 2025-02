Dzięki tej stacji dokującej zamienisz niemal dowolnego laptopa w PC jedną wtyczką

Sprzęt

W czasach kiedy mieszkałem na zauważalnie większym metrażu, ale za to nie na swoim korzystałem z dwóch komputerów: PC i laptopa. Pierwszy służył mi do pracy w domu, a drugi poza nim. Kiedy jednak mój PC trafił tam, gdzie idą komputery po śmierci (czyli na strych) został mi tylko laptop. I okazało się, że jeśli go odpowiednio przystroję kablami, to może on być równie wygodny w obsłudze, co PC.