Dreame L50 Ultra trafia do Polski. To zaawansowany robot sprzątający marki

Nawigacja i zdolność pokonywania przeszkód

Za precyzyjną orientację Dreame L50 Ultra w przestrzeni odpowiada system nawigacji oparty na laserowym module LDS oraz kamerze wizyjnej. Kamera wykorzystuje światło strukturalne 3D i sztuczną inteligencję do rozpoznawania typów zabrudzeń oraz licznych przeszkód, co pozwala na optymalizację trasy i trybu pracy. Dodatkowo, kamera może pełnić funkcję interkomu, umożliwiając dwukierunkową komunikację głosową.

Istotną cechą modelu L50 Ultra jest system ProLeap, dzięki któremu robot jest w stanie pokonać progi o wysokości nawet do 6 cm. W przypadku napotkania takiej przeszkody, specjalne dodatkowe nóżki unoszą przód robota, umożliwiając mu "wspięcie się" na nią.

Zaawansowane odkurzanie i czyszczenie

System odkurzania w L50 Ultra obejmuje ruchomą szczotkę boczną, osadzoną na ramieniu wychodzącym poza korpus urządzenia. Ma to na celu lepsze docieranie do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki czy krawędzie wzdłuż ścian. Szczotka ta dostosowuje swoje działanie do warunków, na przykład podnosząc się po wykryciu mokrych plam.

Główny moduł czyszczący, nazwany HyperStream, składa się z dwóch specjalnie zaprojektowanych szczotek – jednej tradycyjnej z włosiem i drugiej wykonanej z elastycznej gumy TPU. Taka kombinacja ma na celu skuteczne usuwanie różnych typów zabrudzeń. Dreame podkreśla również innowacyjną konstrukcję kanału powietrznego, która ma efektywnie zbierać włosy (nawet o długości 30 cm) bez ryzyka ich wplątywania się w szczotki. Całość napędza silnik TurboForce szóstej generacji, generujący moc ssania do 19500 Pa. Optymalizacja konstrukcji silnika przyczyniła się również do lepszego tłumienia hałasu, co potwierdza certyfikat TUV Low Noise Cleaning.

Inteligentne mopowanie

Do czyszczenia na mokro Dreame L50 Ultra wykorzystuje dwie obracające się nakładki mopujące, na które stale dozowana jest czysta woda. Ciekawym rozwiązaniem jest czujnik zmętnienia wody w stacji dokującej, który bada stan czystości modułu mopującego. Jeżeli system uzna, że nakładki wymagają czyszczenia, robot wróci do stacji, dokładnie je wyczyści, a następnie powróci do przerwanego zadania.

Podobnie jak szczotka boczna, jedna z dwóch nakładek mopujących (w ramach technologii Dual Flex Arm) również wysuwa się poza obrys robota, co ma poprawić efektywność czyszczenia wzdłuż krawędzi i w innych trudno dostępnych miejscach. Nakładki mopujące mogą także unieść się na wysokość 10,5 mm podczas czyszczenia dywanu, aby go nie zamoczyć. Robot może również pozostawić je całkowicie w stacji dokującej, co jest przydatne przy sprzątaniu dywanów z długim włosiem.

Koordynacja działań i funkcje AI

Efektywną współpracę poszczególnych modułów czyszczących zapewnia system unoszenia Triple-up Tech (szczotki bocznej, głowicy czyszczącej oraz nakładek mopujących). Jest on wspierany przez system wykrywania zabrudzeń OmniDirt 2.0, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do odróżniania zabrudzeń suchych, mokrych, mieszanych oraz tych większych rozmiarów, automatycznie dostosowując strategię czyszczenia.

Dreame L50 Ultra został wyposażony w szereg funkcji z myślą o komforcie domowników, w tym posiadaczy zwierząt. Robot automatycznie identyfikuje obiekty takie jak miski z jedzeniem czy kuwety, aby dostosować sposób pracy w ich okolicy. Podczas pracy ma również automatycznie rozpoznawać i unikać zwierząt oraz ludzi, zaznaczając pominięte obszary na mapie w aplikacji, aby powrócić do nich, gdy będzie to możliwe. Dodatkowo, robot oferuje tryb znajdowania zwierząt – po wybraniu tej komendy w aplikacji, urządzenie samodzielnie wyszuka pupila i zrobi mu zdjęcie.

Stacja bazowa PowerDock

Kluczowym elementem zestawu jest stacja bazowa PowerDock, która odpowiada za kompleksową samoobsługę robota. Umożliwia ona automatyczne suszenie mopa gorącym powietrzem, uzupełnianie wody w zbiorniku robota, dozowanie detergentu, opróżnianie zbiornika na kurz oraz czyszczenie nakładek mopujących gorącą wodą o temperaturze 75°C. Stację wyposażono w system AceClean z 20 dyszami natryskowymi, który samodzielnie zajmuje się czyszczeniem i suszeniem wnętrza stacji, a także usuwa brudną wodę, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Istnieje również możliwość podłączenia stacji PowerDock do domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, co jeszcze bardziej zwiększa poziom autonomii robota.

Sterowanie i integracja z inteligentnym domem

Robotem L50 Ultra zarządza się za pomocą aplikacji mobilnej Dreamehome, która pozwala na dostosowanie ustawień i monitorowanie pracy urządzenia. Urządzenie jest również kompatybilne z protokołem Matter, co ułatwia jego integrację z innymi urządzeniami w ramach ekosystemu inteligentnego domu.

Dostępność i cena