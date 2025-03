Dreame H15 Pro i L50 Pro Ultra. Odkurzacze z AI w promocji na start

Dreame H15 Pro

W modelu Dreame H15 Pro marka zastosowała wspieraną sztuczną inteligencją technologię GapFree. Dzięki niej stopa urządzenia została wyposażona w robotyczne ramię ze ściągaczką. Jest ono umiejscowione na froncie i opuszcza się automatycznie m.in. podczas dojeżdżania do ściany. Ściągaczka do wody opuszcza się również błyskawicznie (ok. 0,2 sekundy) za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje urządzeniem ruch do tyłu. Zapewnia to jeszcze lepsze efekty pracy oraz minimalizuje ilość pozostawianej wody. Jest to szczególnie ważne podczas czyszczenia drewnianych podłóg.