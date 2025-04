Dodaj do swojego PC więcej RAM. PATRIOT Viper Venom RGB 32GB kupisz dziś w świetnej cenie

A przy okazji jeden z bardziej efektywnych. Szybsza i większa pamięć operacyjna przekłada się na działanie całego zestawu, natomiast same kości RAM są stosunkowo tanie. Tym bardziej, kiedy można je kupić w promocji takiej jak ta. Obejmuje ona PATRIOT Viper Venom RGB 32GB , które mogą dziś być Wasze aż 118,25 zł taniej, niż przed promocją. Mowa tu więc o cenie 549 złotych .

PATRIOT Viper Venom RGB 32GB

Jest to 32 GB RAM w dwóch kościach po 16 GB DDR5 o taktowaniu po 7000 MHz i opóźnieniach CAS 32 z profilami XMP 3.0. Nie zabrakło w ich przypadku także podświetlenia RGB na radiatorach, co sprawia, że wyglądają o wiele atrakcyjniej w przeszklonych obudowach. A wszystko to za jedyne 549 zł.