Często jesteś w drodze? Ta mysz została stworzona z myślą o byciu w ciągłym ruchu

LOGITECH Pebble Mouse 2 M350s

Jest to płaska, stosunkowo mała mysz, która świetnie dopasuje się do życia w ruchu. Oferuje ona łączność za pomocą adaptera 2.4 GHz, jak i protokołu Bluetooth. W przypadku tego ostatniego pozwala na sparowanie do trzech różnych urządzeń. Jej sensor oferuje rozdzielczość 4000 dpi, a zasilanie odbywa się za pomocą pojedynczego ogniwa AA. A wszystko to w promocyjnej cenie 89 zł.