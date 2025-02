Biedronka rzuciła swój hit i to za połowę ceny. Warto się pospieszyć

W dniach od 16 lutego do 2 marca 2025, wideorejestrator samochodowy zakupimy o 50 procent taniej od regularnej ceny. Oznacza to, że w wybranych dniach dostaniemy go za 99 złotych. Promocja obowiązuje w wybranym okresie czasowym lub do wyczerpania zapasów. A nikogo nie trzeba przekonywać, że urządzenia tego typu szybko znikają z "półek sklepowych". Nic dziwnego, warto mieć taki gadżet na stanie, a jeśli tylko pojawia się okazja nabycia do za połowę ceny, to chętnych nie brakuje.