Tak ma wyglądać iPhone 17 Air. Gdzieś już to widziałem...

Od wielu tygodni pojawiają się coraz to nowsze informacje na temat iPhone'a 17 Air, czyli najcieńszego telefonu w historii Apple. Ten ma zadebiutować we wrześniu, razem z innymi modelami z serii 17. Jednak już teraz dowiadujemy się, jak prawdopodobnie będzie wyglądał .

Apple iPhone 17 Air

Apple iPhone 17 Air ma mieć pojedynczy aparat, jak w iPhonie 4 SE. Możemy jedynak domniemywać, że znacząca różnica w cenie sprawi, że zaoferuje on jednak lepszej jakości zdjęcia. Generalnie Air ma być propozycją skierowaną do osób, które oczekują jakości premium, ale w mniejszej obudowie i kosztem niektórych funkcji. Ma on zastąpić wersję Plus, która nie sprzedawała się najlepiej.