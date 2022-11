Jak wydajna jest karta Radeon RX 7900 XTX? Tak wyglądają szacunki

AMD zaprezentowało pierwsze karty graficzne z architekturą RDNA3. Najmocniejszy model RX 7900 XTX ma być nawet 1,7 raza szybszy od swojego poprzednika. Co to oznacza w praktyce?

Karty Radeon RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX zostały oficjalnie zaprezentowane. W trakcie prezentacji AMD nie pokusiło się o porównanie do największego rywala, czyli GeForce'a RTX 4090. Czemu? Tego nie wiemy, ale możemy się domyślać. Natomiast firma podała, o ile najmocniejszy model jest wydajniejszy od Radeona RX 6950 XT w rozdzielczości 4K i z tego można już co nieco wyciągnąć.

Wydajność Radeona RX 7900 XTX

AMD twierdzi, że Radeon RX 7900 XTX jest nawet 1,7 raza wydajniejszy od Radeona RX 6950 XT w rozdzielczości 4K. Tak ma być w grze Cyberpunk 2077. W innych produkcjach przyrost wynosi 50 lub 60 procent. Samo w sobie niewiele nam to mówi, ale jeśli przeliczymy to na podstawie rzeczywistej wydajności RX 6950 XT, to robi się ciekawie.

O takie szacunkowe zestawienie pokusił się użytkownik Twittera o pseudonimie @harukaze5719, który jest dobrze znany w branży hardware'owej. Wyniki są całkiem niezłe. W niektórych grach RX 7900 XTX wypada nawet minimalnie lepiej niż RTX 4090, a w innych trochę gorzej. Zasadniczo AMD nie miałoby się czego wstydzić, gdyby nie fakt, że to tylko szacunki i to oparte na niepełnych danych.

RX 7900 XTX vs RTX 4090



based on 4090 review and AMD own number. pic.twitter.com/TwMDBU534g — 포시포시 (@harukaze5719) November 4, 2022

Przede wszystkim nie wiemy, w jakich dokładnie scenach i przy jakich ustawieniach AMD dokonywało pomiarów. Po drugie, nie wiemy, czy podawany przyrost wydajności dotyczy średniej liczby wyświetlanych klatek na sekundę (co wydaje się logiczne), czy też maksymalnej. Dlatego też powyższe zestawienie możemy jedynie traktować jako ciekawostkę. Rzeczywistą wydajność Radeona RX 7900 XTX poznamy dopiero po pierwszych, niezależnych testach.

