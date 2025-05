249 zł. Dokładnie tyle musisz wydać, aby kupić porządnego smartfona

Jest to podstawowy model wyposażony w Androida 14 Go, co przekłada się na znacznie mniejsze wymagania, niż w przypadku urządzeń z pełną wersją systemu. Zyskujemy tu więc porządne działanie mimo 2 GB RAM. Kosztem są natomiast nieco okrojone i o wiele lżejsze aplikacje, oraz fakt, iż zamiast Facebooka powinniśmy postawić na Facebook Lite. Analogicznie wygląda to w innych popularnych aplikacjach. To dość niski koszt, biorąc pod uwagę, że w zamian dostajemy przyzwoitego smartfona za 249 zł.